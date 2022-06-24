الجيش الأردني يحبط تهريب 716 ألف حبة كبتاغون

أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وأوضحت “القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي” أن المنطقة العسكرية الشرقية نفذت فجر اليوم الجمعة عملية نوعية ضمن منطقة المسؤولية، أسفرت عن “العثور على 716 ألف حبة كبتاغون”، وذلك بعد “تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة”، حسب بيان نشرته القوات المسلحة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة أن “قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، تعاملت مع مجموعات مسلحة تنتهج عملية التهريب بطريقة احترافية، تقودها تنظيمات منظمة مدعومة من جهات خارجية، حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة وذلك من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حيث تعاملت آليات رد الفعل السريع مع هذه المجموعات من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية”.

وأشار البيان إلى أنه “تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة”.

وشدد المصدر على أن “القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل مع هذه المليشيات والعصابات المنظمة بكل قوة وحزم”.