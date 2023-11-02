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الجيش الأردني يعترض مسيرة قادمة من سوريا محملة بـ "الميثامفيتامين"

منذ 21 دقيقة
الجيش الأردني

الجيش الأردني

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ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الجيش الأردني اعترض (الخميس 2-11-2023) طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية.

وقال التلفزيون الأردني الرسمي نقلا عن مسؤول عسكري إن الطائرة المسيرة التي اعترضها الجيش كانت تحمل مادة الميثامفيتامين المخدرة، قبل ضبطها وتحويلها إلى السلطات المختصة.

ويكافح الجيش الأردني أيضاً عمليات تهريب أسلحة ومخدّرات، ولا سيّما حبوب الكبتاغون، برّاً من سوريا إلى الأردن.

ويقول مسؤولون إن عمليات التهريب هذه باتت “منظَّمة”، وتُستخدم فيها أحياناً طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلّحة.

    المصدر :
  • رويترز

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