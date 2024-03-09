الجيش الأمريكي: أسقطنا 28 طائرة مسيرة على الأقل في البحر الأحمر اليوم

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الجيش الأمريكي وقوات التحالف أسقطت 28 طائرة مسيرة على الأقل فوق البحر الأحمر اليوم السبت.

وأسقطت قوات أمريكية وفرنسية وبريطانية عشرات الطائرات المسيرة في منطقة البحر الأحمر الليلة الماضية واليوم السبت بعدما استهدفت جماعة الحوثي اليمنية ناقلة البضائع السائبة بروبل فورتشن ومدمرات أمريكية في المنطقة.

ويهاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران سفنا في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر تشرين الثاني فيما يقولون إنها حملة للتضامن مع الفلسطينيين بسبب الحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة في كلمة بثها التلفزيون اليوم إن الحوثيين استهدفوا سفينة الشحن و”عددا من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن وذلك بسبع وثلاثين طائرة مسيرة”.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق اليوم إن سفنا وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت 15 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في منطقة البحر الأحمر.

وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن الجيش كان يرد على هجوم واسع النطاق شنه الحوثيون في البحر الأحمر وخليج عدن بين الساعة الرابعة والسادسة والنصف صباحا (0100-0330 بتوقيت جرينتش).

وأضافت أن الطائرات المسيرة شكلت “تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة”.

كما قال الجيش الفرنسي في بيان إن سفينة حربية وطائرات مقاتلة فرنسية أسقطت أيضا أربع طائرات مسيرة قتالية كانت تتجه نحو سفن تابعة لمهمة أسبيديس الأوروبية في المنطقة.

وأضاف الجيش “هذا العمل الدفاعي أسهم على نحو مباشر في حماية سفينة الشحن ترو كونفيدنس التي ترفع علم باربادوس والتي تعرضت لهجوم في السادس من مارس ويجرى قطرها، وكذلك غيرها من السفن التجارية التي تمر في المنطقة”.

ولدى فرنسا سفينة حربية في المنطقة، فضلا عن طائرات حربية في قواعدها في جيبوتي والإمارات.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن سفينتها الحربية (ريتشموند) انضمت إلى حلفاء دوليين في صد هجوم بطائرات مسيرة شنه الحوثيون خلال الليل، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

وذكر وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس في منشور على منصة إكس “الليلة الماضية، استخدمت (الفرقاطة) ريتشموند صواريخها من طراز (سي سيبتور) لإسقاط طائرتين مسيرتين هجوميتين ونجحت في صد هجوم آخر غير مشروع شنه الحوثيون المدعومون من إيران”.

وأضاف “ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الأرواح وحماية حرية الملاحة”.

وقُتل ثلاثة بحارة يوم الأربعاء في هجوم صاروخي شنه الحوثيون على السفينة ترو كونفيدنس التي تديرها شركة يونانية، في أول سقوط لقتلى بين المدنيين منذ أن بدأت الجماعة هجماتها على طريق الشحن الرئيسي.

وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أيضا تعرض السفينة بروبل فورتشن، التي ترفع علم سنغافورة، لمحاولة هجوم.

وقالت إن شركة الشحن أبلغت عن وقوع انفجارين بالقرب من ناقلة البضائع السائبة، لكن جميع أفراد الطاقم بخير وتتجه الناقلة إلى ميناء التوقف التالي.

وذكرت الهيئة البريطانية في بيان “وفقا لمصادر، استُهدفت بروبل فورتشن على الأرجح بسبب بيانات الملكية الأمريكية القديمة”.

وقال سريع إن الحوثيين مستمرون “في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.