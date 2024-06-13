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الجيش الأمريكي: الحوثيون في اليمن يصيبون السفينة إم/في فيربينا في خليج عدن

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 13 - يونيو - 2024 11:26 مساءً
سفينة في البحر الاحمر

سفينة في البحر الاحمر

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قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الخميس 13حزيران/يونيو 2024، إن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت صاروخي كروز مضادين للسفن أصابا السفينة (إم/في فيربينا) في خليج عدن وأسفرا عن اشتعال حريق على متن السفينة.

وأضافت القيادة أن بحارا مدنيا أُصيب إصابات بالغة.

وتابعت القيادة في بيان أن ناقلة البضائع السائبة (إم/في فيربينا) التي ترفع علم بالاو والمملوكة لجهة أوكرانية وتشغلها شركة بولندية أبلغت عن وقوع أضرار بها.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إن الجماعة استهدفت السفينة (فيربينا) في البحر العربي والسفينة (سي جارديان) والسفينة (أثينا) في البحر الأحمر.

جاء ذلك في خطاب بثه التلفزيون.

    المصدر :
  • رويترز

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