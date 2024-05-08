الجيش الأمريكي: الحوثيون يطلقون 3 مسيرات من اليمن دون وقوع خسائر

قال الجيش الأمريكي إن الحوثيين المتحالفين مع إيران أطلقوا ثلاث “أنظمة جوية غير مأهولة” من اليمن، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وذكرت القيادة المركزية في بيان أن سفينة تابعة للتحالف اشتبكت بنجاح مع إحدى المسيرات بينما تعاملت قوات القيادة المركزية الأمريكية مع الطائرة المسيرة الثانية، وتحطمت الثالثة في خليج عدن.

وفي إطار العمليات التي يشنها الحوثيون “دعما وإسنادا لغزة” في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، تتهم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا حركة “أنصار الله” بتهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

بينما تؤكد الحركة أنها تستهدف فقط السفن المرتبطة بإسرائيل في سياق مناصرة قطاع غزة الذي يتعرض لحرب دموية وحصار للمدنيين تفرضه إسرائيل.