الجيش الأمريكي: تدمير طائرة مسيرة حوثية قبل وصولها إلى أهدافها

أوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان نشر على حسابها في منصة “إكس”، اليوم الثلاثاء، أن قواتها أسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب المدمرتين “فلبين سي” و”لابون” بالبحر الأحمر أمس.

أتى ذلك بعد إعلان الحوثيين استهداف مدمرتين أميركيتين وسفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيرة.

April 29 Red Sea Update

Between 10:00 a.m. and 5:20 p.m. (Sanaa time) on April 29, Iranian-backed Houthi terrorists fired three anti-ship ballistic missiles (ASBM) and three UAVs from Yemen into the Red Sea towards MV Cyclades, a Malta-flagged, Greece-owned vessel. Initial… pic.twitter.com/r49g6PWO2H

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 30, 2024