الأحد 7 رمضان 1445 ﻫ - 17 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الأمريكي: دمرنا خمسة زوارق مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر

منذ 23 ثانية
سفن أمريكية في البحر الأحمر

سفن أمريكية في البحر الأحمر

A A A
طباعة المقال

قال الجيش الأمريكي إنه دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن (السبت 16-3-2024)، في حين يفترض أن مسيرة أخرى سقطت في البحر الأحمر.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنه لم ترد أي أنباء عن أضرار أو إصابات من السفن في محيط الواقعة.

وقالت القيادة المركزية أيضا إنها دمرت خمسة زوارق مسيرة وطائرة مسيرة واحدة دفاعا عن النفس في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وورد في البيان “تبين أن تلك الأسلحة تمثل خطرا وشيكا على السفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة”.

وعلى مدى أشهر تسببت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في إضطراب الملاحة الدولية، وأجبرت الشركات على تغيير مسار السفن إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية، وأثارت مخاوف من أن تتسبب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في زعزعة الاستقرار في أنحاء أخرى من الشرق الأوسط.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف تابعة للحوثيين ردا على الهجمات التي استهدفت السفن.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

غارات على سوريا
إسرائيل تستهدف موقعين ضمن مناطق تواجد “حزب الله” في ريف دمشق
عمرو موسى
غزة تحت النار
تصريحات هامة لـ "عمرو موسى".. تحميل المقاومة مسؤولية ما يحدث في غزة "كلام فارغ"!
لقطة من الفيديو
غزة تحت النار
فيديو.. قوة إسرائيلية تقتحم مخيم الدهيشة قرب بيت لحم لاعتقال فلسطيني

الأكثر قراءة

جبران باسيل
تصعيد خطير من باسيل: حزب الله خرج من التفاهم حين تخلى عن بناء الدولة!
رسالة "فيديو" من حزب الله للجيش الإسرائيلي.. "بتوسع منوسع"
رسالة "فيديو" من حزب الله للجيش الإسرائيلي.. "بتوسع منوسع"
الوزير بسام مولوي
قرار مفاجئ لوزير الداخلية يتعلق بمصلحة تسجيل السيارات