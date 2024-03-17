الجيش الأمريكي: دمرنا خمسة زوارق مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر

قال الجيش الأمريكي إنه دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن (السبت 16-3-2024)، في حين يفترض أن مسيرة أخرى سقطت في البحر الأحمر.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنه لم ترد أي أنباء عن أضرار أو إصابات من السفن في محيط الواقعة.

وقالت القيادة المركزية أيضا إنها دمرت خمسة زوارق مسيرة وطائرة مسيرة واحدة دفاعا عن النفس في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وورد في البيان “تبين أن تلك الأسلحة تمثل خطرا وشيكا على السفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة”.

وعلى مدى أشهر تسببت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في إضطراب الملاحة الدولية، وأجبرت الشركات على تغيير مسار السفن إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية، وأثارت مخاوف من أن تتسبب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في زعزعة الاستقرار في أنحاء أخرى من الشرق الأوسط.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف تابعة للحوثيين ردا على الهجمات التي استهدفت السفن.