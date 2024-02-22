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الجيش الأمريكي: دمرنا 7 صواريخ ومسيرة حوثية

منذ 56 دقيقة
قيادة الجيش الأمريكي

قيادة الجيش الأمريكي

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أعلن الجيش الأمريكي يوم أمس الأربعاء أنه دمر سبعة صواريخ مضادة للسفن ومنصة إطلاق صواريخ وطائرة مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الصواريخ ومنصة الإطلاق والمسيرة كانت “تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة”.

ومنذ نوفمبر تشرين الثاني يشن الحوثيون، الذين يسيطرون على مناطق كبيرة في اليمن منذ ما يقرب من 10 سنوات، هجمات متكررة على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب مستخدمين طائرات مسيرة وصواريخ. وردت القوات الأمريكية والبريطانية بغارات متعددة على منشآت للحوثيين لكنها لم تنجح حتى الآن في وقف هجماتهم.

وعلى الرغم من الغارات التي يشنها الغرب على حركة الحوثي في اليمن، توعدت الجماعة المسلحة بمواصلة استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل إلى أن تكف إسرائيل عن شن الهجمات على الفلسطينيين.

    المصدر :
  • رويترز

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