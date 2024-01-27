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الجيش الأمريكي: صاروخ أطلقه الحوثيون ألحق أضرارا بناقلة نفط في خليج عدن

منذ 21 ثانية
خليج عدن

خليج عدن

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أعلن الجيش الأمريكي أن صاروخا مضادا للسفن أطلقته جماعة الحوثي اليمنية ألحق أضرارا بناقلة نفط في خليج عدن أمس الجمعة ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء ذلك.

وأضاف الجيش الأمريكي أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تقدم المساعدة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على موقع إكس، تويتر سابقا، إن السفينة مارلين لواندا التي ترفع علم جزر مارشال أرسلت نداء استغاثة وأبلغت عن وقوع أضرار. وتابعت أن المدمرة الأمريكية كارني وغيرها من سفن التحالف تقدم المساعدة لناقلة النفط.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه بعد ذلك بحوالي ثماني ساعات، دمر الجيش الأمريكي صاروخا للحوثيين من النوع المضاد للسفن كان موجها نحو البحر الأحمر وفي وضع الاستعداد للإطلاق.

وأضافت أن الصاروخ “كان يمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة”.

    المصدر :
  • رويترز

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