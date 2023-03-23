الجيش الأمريكي: لم يتم طرد المدمرة ميليوس من بحر الصين

قالت البحرية الأمريكية، الخميس إن بيان الجيش الصيني الذي ذكر فيه أنه أبعد مدمرة أمريكية من بحر الصين الجنوبي غير صحيح.

وجاء في بيان صادر عن الأسطول السابع بالبحرية الأمريكية “تقوم (المدمرة) ميليوس بعمليات روتينية في بحر الصين الجنوبي ولم يتم طردها. وستواصل الولايات المتحدة التحليق والإبحار والعمل حيثما يسمح القانون الدولي”.

الصين تعلن طرد مدمرة أمريكية

وقال الجيش الصيني اليوم الخميس إنه قام بمراقبة وإبعاد مدمرة أمريكية دخلت المياه بشكل غير قانوني حول جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف الجيش في بيان أنه بدون موافقة الحكومة، دخلت مدمرة الصواريخ الموجهة ميليوس بشكل غير قانوني المياه الإقليمية للصين، مما يقوض السلام والاستقرار في الممر المائي المزدحم.

وقال تيان جون لي، المتحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبية في الصين، “ستبقي قوات مسرح العمليات على حالة تأهب قصوى في جميع الأوقات وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية والأمن والسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي بحزم”.

ويتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين في المنطقة.

وتعمل الولايات المتحدة على تعزيز تحالفاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في محاولة لمواجهة نفوذ الصين في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، بينما تسعى بكين إلى تعزيز مطالبها الإقليمية.