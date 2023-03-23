الخميس 1 رمضان 1444 ﻫ - 23 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الأمريكي: لم يتم طرد المدمرة ميليوس من بحر الصين

منذ ساعة واحدة
البحرية الأمريكية

البحرية الأمريكية

A A A
طباعة المقال

قالت البحرية الأمريكية، الخميس إن بيان الجيش الصيني الذي ذكر فيه أنه أبعد مدمرة أمريكية من بحر الصين الجنوبي غير صحيح.

وجاء في بيان صادر عن الأسطول السابع بالبحرية الأمريكية “تقوم (المدمرة) ميليوس بعمليات روتينية في بحر الصين الجنوبي ولم يتم طردها. وستواصل الولايات المتحدة التحليق والإبحار والعمل حيثما يسمح القانون الدولي”.

الصين تعلن طرد مدمرة أمريكية

وقال الجيش الصيني اليوم الخميس إنه قام بمراقبة وإبعاد مدمرة أمريكية دخلت المياه بشكل غير قانوني حول جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف الجيش في بيان أنه بدون موافقة الحكومة، دخلت مدمرة الصواريخ الموجهة ميليوس بشكل غير قانوني المياه الإقليمية للصين، مما يقوض السلام والاستقرار في الممر المائي المزدحم.

وقال تيان جون لي، المتحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبية في الصين، “ستبقي قوات مسرح العمليات على حالة تأهب قصوى في جميع الأوقات وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية والأمن والسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي بحزم”.

ويتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين في المنطقة.

وتعمل الولايات المتحدة على تعزيز تحالفاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في محاولة لمواجهة نفوذ الصين في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، بينما تسعى بكين إلى تعزيز مطالبها الإقليمية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف
ميدفيديف: الغرب يسعى لتمزيق روسيا
المؤشر الياباني
أسهم اليابان تغلق على انخفاض
بنيامين نتنياهو
الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون منع عزل نتنياهو

الأكثر قراءة

ويل سميث
بالفيديو.. ويل سميث يرقص على اغنية "ايه اليوم الحلو ده"
فيديو لانهيار مبنى في قطر.. والسلطات تبحث عن ناجين
وزير الأشغال علي حمية
الوزير حميه يزفّ بشرى جديدة للبنانيين!