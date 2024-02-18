الجيش الأمريكي: نفذنا خمس ضربات في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن

قالت القيادة المركزية الأمريكية (الأحد 18-2-2024) إن الولايات المتحدة نفذت خمس ضربات دفاعا عن النفس في مناطق باليمن خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وذكرت القيادة المركزية أنها قصفت أمس السبت ثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وغواصة مسيرة، وزورقا مسيرا.

وأضافت في منشور على منصة إكس “نلاحظ أن هذه هي أول واقعة يستخدم فيها الحوثيون غواصات مسيرة منذ بدء الهجمات في 23 أكتوبر”.

وقالت القيادة المركزية إنها خلصت إلى أن الصواريخ والسفن تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

وتعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إحدى الدلالات على امتداد الصراع في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ويقول الحوثيون الذين يسيطرون على مناطق كبيرة من اليمن إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في ظل هجوم إسرائيل على غزة. لكن الولايات المتحدة وحلفاءها تصف الهجمات بأنها عشوائية وتهديد لحركة التجارة العالمية.