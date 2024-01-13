الجيش الأمريكي: نفذنا ضربة على موقع رادار للحوثيين في اليمن

أعلن الجيش الأمريكي صباح اليوم السبت، أن قواته نفذت ضربة على موقع رادار للحوثيين في اليمن.

وأضاف أن الهجوم الأحدث يهدف إلى إضعاف قدرة جماعة الحوثي على مهاجمة السفن البحرية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على موقع إكس، تويتر سابقا، إن “هذه الضربة نفذتها حاملة الطائرات الأمريكية كارني باستخدام صواريخ توماهوك لاند أتاك … في متابعة للضربات التي نُفذت في 12 يناير بهدف إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن البحرية بما في ذلك السفن التجارية”.

وكانت قد ذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لحركة الحوثي أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا العاصمة اليمنية صنعاء بعدد من الغارات.

ونفذت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية ضربات في أنحاء اليمن فجر يوم الجمعة، على أهداف لحركة الحوثي ردا على هجمات تنفذها الحركة على سفن في البحر الأحمر في تطور يمثل توسعا لتداعيات الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.