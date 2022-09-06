الجيش الأمريكي يتحصر لاختبار صاروخ باليستي عابر للقارات

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بأن الجيش الأمريكي يعتزم اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات (الأربعاء 7-9-2022)، مضيفة أنه جرى إخطار روسيا مسبقا.

ووصف متحدث باسم البنتاغون الاختبار بأنه إجراء روتيني، وقال إنه يهدف لإظهار جاهزية قوات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بالجيش الأمريكي.

وأجرت الولايات المتحدة الشهر الماضي اختبارا لصاروخ من طراز “مينوتمان 3” العابر للقارات، بعد إرجاء الاختبار لتجنب تصعيد التوترات مع بكين، في وقت كانت تقوم فيه الصين باستعراض للقوة قرب تايوان.

وستجتمع قيادة البنتاغون لمناقشة التهديد المتزايد من أنواع جديدة من أسلحة الفضاء التي تطورها روسيا والصين، ويهتم الاجتماع، المقرر عقده في 6 و 7 سبتمبر بـ “كيف يمكن أن يؤثر تطوير الصين وروسيا المحتمل لأنظمة القصف المداري الجزئي وأسلحة فضاء-أرض على الردع الأمريكي والاستقرار الاستراتيجي، وكذلك النظر في رد الولايات المتحدة”.

ووفقا لما ذكره موقع “Space”، فإن هناك خيارات للتطوير المحتمل لمثل هذه القدرات التي ستتم مناقشتها، وسيحضر كبار قادة وزارة الدفاع الأمريكية الإحاطة، بما في ذلك وزير الدفاع لويد أوستن ونائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس، كما سيحضر مجلس سياسة الدفاع، الذي يتألف من مسؤولين سابقين في الأمن القومي.