الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
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الجيش الأمريكي يختبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات

منذ 35 دقيقة
صاروخ باليستي

صاروخ باليستي

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قال الجيش الأمريكي، الثلاثاء، إنه أجرى اختبارا لصاروخ” مينيتمان 3″ الباليستي العابر للقارات، والذي تأجل إطلاقه لتجنب تصعيد التوتر مع الصين خلال استعراضها للقوة قرب تايوان هذا الشهر.

وقال الجيش في بيان إن الاختبار يظهر “جاهزية القوى النووية الأمريكية ويوفر الثقة في مدى فتك وفعالية الردع النووي للولايات المتحدة”.

ومع تصاعد التوترات مع الصين بعد زيارة رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، ألغت أمريكا قبل أسبوعين تجربة إطلاق الصاروخ.

وليست هذه هي المرة الأولى في الأشهر الأخيرة التي تلغي فيها الولايات المتحدة تجربة صاروخية بسبب أحداث سياسية.

ففي مارس/ آذار، ألغت تجربة لصاروخ باليستي لتجنب “أي أعمال يمكن أن يساء فهمها أو تفسيرها” خلال التوترات المتزايدة مع روسيا، بحسب المتحدث باسم البنتاغون آنذاك جون كيربي.

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