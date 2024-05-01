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الجيش الأمريكي يدمر زورقا مسيرا بمنطقة تخضع للحوثيين في اليمن

منذ 36 دقيقة
سفينة حربية أمريكية

سفينة حربية أمريكية (أرشيفية)

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قال الجيش الأمريكي في وقت متأخر (الثلاثاء 30-4-2024) إنه دمر زورقا مسيرا بمنطقة تخضع لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن.

من جهتها، بثت جماعة أنصار الله الحوثيين مشاهد توثق لحظة استهداف طائرة مسيرة لسفينة الشحن “سيكلاديز” في البحر الأحمر، في حين قصفت طائرات أميركية وبريطانية محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وكان المتحدث العسكري لأنصار الله العميد يحيى سريع أعلن بعد منتصف الليلة الماضية أنهم استهدفوا السفينة بسبب انتهاكها لما قال إنه قرار الجماعة بحظر مرور السفن إلى الموانئ الإسرائيلية، وأن السفينة استخدمت التمويه والخداع بادعاء توجهها إلى ميناء آخر، لكنها وصلت إلى ميناء أم الرشراش (إيلات) في 21 أبريل/نيسان الجاري.

وأضاف سريع أن سلاح الجو المسير التابع للجماعة استهدف بعدد من الطائرات المسيرة سفينة “إم.إس.سي” الإسرائيلية في المحيط الهندي.

وشدد على أن هذه العملية انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على العدوان الأميركي البريطاني على اليمن.

    المصدر :
  • رويترز

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