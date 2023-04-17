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الجيش الأمريكي يستهدف قياديا في داعش بسوريا

منذ 3 دقائق
الجيش الأمريكي

الجيش الأمريكي

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قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها استهدفت قياديا بارزا في تنظيم الدولة الإسلامية وربما قتلته في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وأوضحت أن القيادي شارك في “التخطيط لهجمات إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا”.

وأفادت قوات القيادة المركزية الأمريكية بأنها نفذت غارة أحادية بطائرة هليكوبتر في شمال سوريا ربما أدت إلى مقتل القيادي بالتنظيم المتشدد. وأضافت أن مسلحين آخرين قُتلا.

وصرحت القيادة المركزية الأمريكية بأن الهجوم لم يسفر عن سقوط مصابين في صفوف القوات الأمريكية أو المدنيين كما لم تلحق أضرار بأي طائرات هليكوبتر أمريكية.

    المصدر :
  • رويترز

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