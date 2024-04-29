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الجيش الأمريكي يشتبك مع 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر

منذ ساعتين
سفينة في البحر الأحمر

سفينة في البحر الأحمر

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أعلن الجيش الأمريكي عن تورطه في مواجهة خمس طائرات مسيرة في سماء البحر الأحمر.

وأكّد الجيش الأمريكي على تشكلها تهديداً على التحالف الذي يقوده الجيش الأمريكي وعلى السفن التجارية في المنطقة.

ولم يتضح بعد ما إذا تم تدمير هذه الطائرات المسيرة.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية، يوم الجمعة، إنها استهدفت سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية مما أدى إلى تحقيق «إصابة مباشرة».

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان، أن قواته نجحت يوم الخميس في إسقاط طائرة مسيرة أميركية من نوع (MQ9) في سماء محافظة صعدة، شمال اليمن بصاروخ.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات شنتها جماعة الحوثي التي تقول إنها تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

    المصدر :
  • رويترز

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