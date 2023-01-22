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الجيش الأمريكي يعتقل عنصرين من داعش شرق سوريا

منذ 48 دقيقة
الجيش الأمريكي

الجيش الأمريكي

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قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان صدر اليوم الأحد إن قواتها ألقت القبض على اثنين من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية خلال هجوم جوي وبري في شرق سوريا.

وقال الكولونيل جو بوتشينو المتحدث باسم القيادة المركزية إن الهجوم وقع أمس السبت، مضيفا أن أحد المدنيين أصيب “بجروح طفيفة” أثناء الهجوم وعولج في منشأة طبية قريبة قبل أن يُطلق سراحه ليعود لأسرته.

ولم يُكشف عن تفاصيل أخرى تذكر عن هذا الهجوم. وأشارت القيادة المركزية إلى وجود “قوات شريكة”، وهو تعبير استخدمته في الماضي للإشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية، الجماعة الكردية السورية المسلحة التي ساعدت الولايات المتحدة وحلفائها في إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية.

ولم ترد القيادة المركزية حتى الآن على رسالة طلبا للمزيد من المعلومات عن الهجوم.

    المصدر :
  • رويترز

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