الجيش الأمريكي يعلق على إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين

قالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهادي والهندي، الجمعة، إن الجيش الأمريكي على علم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين وأضافت أن هذه الوقائع لا تشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو لحلفائها.

وقالت القيادة الأمريكية في بيان إن “إطلاق الصواريخ يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير القانونية لكوريا الديمقراطية الشعبية. ولا تزال التزامات الولايات المتحدة بالدفاع عن جمهورية كوريا واليابان صارمة”.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي يوم السبت، في رابع عملية إطلاق تقوم بها بيونجيانج لصواريخ خلال أسبوع مع تصعيدها التوتر حول شبه الجزيرة الكورية.

وتأتي عملية الإطلاق بعد أن أجرت القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية واليابانية تدريبات ثلاثية للتصدي للغواصات يوم الجمعة لأول مرة منذ خمس سنوات كما أنها تأتي بعد زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس إلى المنطقة الأسبوع الماضي.

وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة في بيان إن الصاروخين قصيري المدى أُطلقا من سونان شمالي العاصمة الكورية الشمالية بيونجيانج. وقدرت أن مداهما بلغ 350 كيلومترا وعلى ارتفاع 30 كيلومترا.