الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورقين وطائرة مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر

قال الجيش الأمريكي يوم الخميس إنه دمر زورقي دورية وقاربا مسيرا وطائرة مسيرة تابعة للحوثيين فوق البحر الأحمر، في أحدث عملياته الرامية لإضعاف قدرات الجماعة المتحالفة مع إيران.

وأعلن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في كلمة بثها التلفزيون في وقت سابق يوم الخميس أن الحوثيين الذين يسيطرون على المناطق الأكثر كثافة سكانية باليمن استهدفوا السفن فيربينا في بحر العرب وسيجارديان وأثينا في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الهجوم على السفينة فيربينا أسفر عن اندلاع حريق بها وإصابة أحد أفراد طاقمها بجروح خطيرة.

وأضافت أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن من منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن إلى البحر الأحمر، دون أن يسفرا عن أضرار أو إصابات.

ويشن الحوثيون هجمات تستهدف سفنا قبالة سواحل اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني تضامنا منهم مع الفلسطينيين في مواجهة الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها “ستواصل العمل مع الشركاء لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية”.