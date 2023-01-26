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الجيش الأمريكي يقتل قياديا من تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال

منذ 17 دقيقة
خريطة الصومال

خريطة الصومال

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قال مسؤولون أمريكيون اليوم الخميس إن الجيش الأمريكي نفذ عملية أسفرت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية بشمال الصومال.

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم، لصحفيين إن بلال السوداني، وهو أحد قيادات التنظيم في الصومال، قُتل في العملية مع حوالي عشرة آخرين من التنظيم.

وأضافوا أن العملية وافق عليها الرئيس جو بايدن في وقت سابق هذا الأسبوع ونُفذت في آخر 24 ساعة.

ورفض المسؤولون التطرق إلى التفاصيل الأساسية للعملية.

ورفضوا الإفصاح عما إذا كان هناك أي تهديد مباشر مثله السوداني على الولايات المتحدة، أو تفاصيل حول ما إذا كان قد تم جمع أي معلومات استخباراتية، وكيف نفذت القوات الأمريكية العملية أو حتى عدد الجنود الأمريكيين المشاركين.

    المصدر :
  • رويترز

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