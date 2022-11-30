الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل مقتل زعيم داعش بسوريا

قال الجيش الأمريكي في بيان، الأربعاء، إن الجيش السوري الحر نفذ العملية التي أودت بحياة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو الحسن الهاشمي القرشي في محافظة درعا السورية منتصف تشرين الأول أكتوبر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان “تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال يشكل خطرا على المنطقة”.

وأضافت “القيادة المركزية وشركاؤنا ما زالوا يركزون على إلحاق هزيمة دائمة بالتنظيم”.

وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي، الأربعاء، مقتل زعيمه أبوالحسن القريشي، دون أن يحدد مكان أو تاريخ مقتله.

وقال المتحدث باسم التنظيم أبوعمر المهاجر -في تسجيل صوتي نقلته قناة “السومرية نيوز” الإخبارية العراقية- إن التنظيم استقر على مبايعة أبو الحسين الحسيني كخليفة جديدة، فيما لم يعلن التنظيم تفاصيل أو كيفية مقتل زعيمه.

وتولى أبوالحسن قيادة التنظيم الإرهابي بعد مقتل زعيمه السابق “أبو إبراهيم القرشي” بعملية أمنية أمريكية على الأراضي السورية في 3 فبراير الماضي.

وخسر “داعش” خلال العامين الأخيرين أبرز قياداته، من بينهم زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، الذي قُتل في عملية عسكرية أمريكية شمالي سوريا عام 2019.

ومني التنظيم، الذي سيطر في العام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، بهزيمة أولى في العراق في العام 2017، ثم في سوريا في العام 2019، وخسر كامل مناطق سيطرته. إلا أن عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات وإن محدودة في البلدين خصوصاً ضد القوى الأمنية. كما يتبنى التنظيم هجمات في دول أخرى.