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الجيش الأمريكي يكشف عن استفزاز صيني لطائرة عسكرية أمريكية

منذ 37 دقيقة
الولايات المتحدة والصين

الولايات المتحدة والصين

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قال الجيش الأمريكي (الخميس 29-12-2022) إن طائرة عسكرية صينية دنت حتى أصبحت على مسافة ستة أمتار من مقاتلة أمريكية وأجبرتها على تنفيذ مناورة مراوغة لتجنب التصادم في المجال الجوي الدولي فوق بحر الصين الجنوبي الأسبوع الماضي.

وتلت تلك المواجهة القريبة ما وصفته الولايات المتحدة بتوجه متزايد في الآونة الأخيرة من المقاتلات الصينية لاتباع سلوك خطر.

وأضاف الجيش الأمريكي في بيان أن الواقعة حدثت لطائرة مقاتلة صينية تابعة للقوات البحرية من طراز جيه-11 وطائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز آر.سي-135 في 21 ديسمبر كانون الأول.

وذكر البيان “القوات المشتركة الأمريكية في منطقة الهندي والهادي تكرس جهودها لمنطقة محيطين حرة ومفتوحة وستواصل التحليق والإبحار والعمل في البحر في المجال الجوي الدولي مع الاعتبار المناسب لسلامة كل السفن والطائرات بموجب القانون الدولي”.

وأثار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال اجتماع مع نظيره الصيني في نوفمبر تشرين الثاني مسألة الحاجة لتحسين التواصل وقت الأزمات وأشار أيضا إلى ما وصفه بأنه سلوك خطر تنتهجه المقاتلات الصينية.

وقالت وزارة الدفاع الأسترالية في يونيو حزيران إن مقاتلة صينية اعترضت بشكل خطر طائرة استطلاع عسكرية أسترالية في منطقة بحر الصين الجنوبي في مايو أيار.

    المصدر :
  • رويترز

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