الجمعة 28 رجب 1445 ﻫ - 9 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الأمريكي ينهي برنامجاً لتطوير طائرات استطلاع هجومية مستقبلية

منذ 16 ثانية
الجيش الاميركي

الجيش الاميركي

A A A
طباعة المقال

قال الجيش الأمريكي الخميس إنه سيوقف برنامجه لتطوير طائرات الاستطلاع الهجومية المستقبلية (فارا) وهي طائرات هليكوبتر استطلاعية من الجيل التالي، بعد إنفاق حوالي ملياري دولار بالفعل على البرنامج.

وقال الجيش إنه بعد “تقييم وافٍ لساحة المعركة الحديثة” فإنه سيزيد الاستثمار في الطائرات المسيرة.

وذكر رئيس أركان الجيش الجنرال راندي جورج في بيان “إننا نتعلم من ساحة المعركة، وخاصة في أوكرانيا، أن الاستطلاع الجوي تغير بشكل جذري”.

بدأ الجيش برنامج طائرات الاستطلاع الهجومية المستقبلية عام 2018.

وقال الجيش إنه بالإضافة إلى إنهاء هذا البرنامج لتطوير الطائرات فإنه سيتوقف عن إنتاج النسخة يو.إتش-60في من بلاك هوك.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

النفط
لانتهاك سقف سعر النفط الروسي.. أمريكا تفرض عقوبات على ثلاثة كيانات وناقلة نفط
ستاندرد اند بورز يحوم قرب 5000 نقطة
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
هيومن رايتس ووتش: ما يزيد عن 8000 قتيل في الحصار الروسي لماريوبول الأوكرانية في 2022

الأكثر قراءة

طقس لبنان
توقعات الطقس.. الأمطار تعود بدءاً من الجمعة
تشييع قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في غزة
"الحيوانات المنوية" تفجر خلافاً حاداً بين أرامل الجنود الإسرائيليين وبين آبائهم!
جبران باسيل
تأجيل زيارة باسيل إلى دار الفتوى في طرابلس.. إليكم السبب!