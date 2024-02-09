الجيش الأمريكي ينهي برنامجاً لتطوير طائرات استطلاع هجومية مستقبلية

قال الجيش الأمريكي الخميس إنه سيوقف برنامجه لتطوير طائرات الاستطلاع الهجومية المستقبلية (فارا) وهي طائرات هليكوبتر استطلاعية من الجيل التالي، بعد إنفاق حوالي ملياري دولار بالفعل على البرنامج.

وقال الجيش إنه بعد “تقييم وافٍ لساحة المعركة الحديثة” فإنه سيزيد الاستثمار في الطائرات المسيرة.

وذكر رئيس أركان الجيش الجنرال راندي جورج في بيان “إننا نتعلم من ساحة المعركة، وخاصة في أوكرانيا، أن الاستطلاع الجوي تغير بشكل جذري”.

بدأ الجيش برنامج طائرات الاستطلاع الهجومية المستقبلية عام 2018.

وقال الجيش إنه بالإضافة إلى إنهاء هذا البرنامج لتطوير الطائرات فإنه سيتوقف عن إنتاج النسخة يو.إتش-60في من بلاك هوك.