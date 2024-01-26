الجمعة 14 رجب 1445 ﻫ - 26 يناير 2024 |
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الجيش الأمريكي يُعلن اعتراض صاروخاً انطلق من جزء يسيطر عليه الحوثيون باليمن

منذ 5 دقائق
سفينة في البحر الأحمر

سفينة في البحر الأحمر

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أفاد بيان للجيش الأمريكي، اليوم الجمعة 26 يناير/كانون الثاني، أن قواته أسقطت صاروخاً باليستياً مضادا للسفن انطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، دون وقوع إصابات أو أضرار نتيجة اعتراضه.

كما قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم إن الحوثيين المتحالفين مع إيران أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه المدمرة كارني (دي.دي.جي 64) في خليج عدن.

وأضافت عبر منصة إكس “أسقطت (المدمرة) كارني الصاروخ بنجاح. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار”.

وكانت تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا، في وقت سابق من اليون الجمعة، تقريراً يفيد بانفجار صاروخين في المياه بالقرب من سفينة قبالة ميناء عدن اليمني.

وقالت الهيئة في مذكرة إن طاقم السفينة بخير وإن السفينة لم تتعرض لأي ضرر. وأضافت أن السفينة في طريقها إلى وجهتها التالية.

وقالت الهيئة البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادث منفصل اليوم الجمعة على بعد 60 ميلا بحريا قبالة ميناء الحديدة اليمني المطل على البحر الأحمر حيث تهاجم جماعة الحوثي السفن.

وشنت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، وتسيطر على المناطق الأكثر كثافة سكانية في اليمن، العديد من الهجمات على سفن في البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ.

وقالت الجماعة إن هجماتها تأتي ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وأسفرت الهجمات عن اضطراب واسع في حركة الشحن العالمية ودفعت العديد من شركات الشحن لتعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر وتحويلها إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا، وهو الطريق الأطول والأكثر تكلفة.

    المصدر :
  • رويترز

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