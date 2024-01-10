الجيش الأميركي: إسقاط مسيّرات وصواريخ أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي أنّ قوات تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا أسقطت 21 طائرة مسيرة وصاروخًا أطلقتها حركة الحوثي اليمنية أمس الثلاثاء، على جنوب البحر الأحمر باتجاه الممرات البحرية الدولية.

وأضافت أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية، مشيرة إلى أن هذا هو الهجوم السادس والعشرين الذي يشنه الحوثيون على خطوط الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن القوات الأميركية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مسيرة وصاروخين كروز مضادين للسفن وصاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن.

هذا وكثفت جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية في غزة. وأوقفت شركات شحن مختلفة عملياتها في البحر الأحمر، وحولتها بدلًا من ذلك إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا.

وتعهد الحوثيون بمواصلة الهجمات إلى أن توقف إسرائيل الصراع في غزة، وحذروا من أنهم سيهاجمون السفن الحربية الأميركية إذا تعرضت الجماعة نفسها للاستهداف.