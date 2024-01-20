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الجيش الأميركي يدمر صواريخ مضادة للسفن أطلقها الحوثيون

منذ 19 ثانية
سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية

سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية - أرشيفية

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نفذت القيادة المركزية الأميركية غارات جوية ضد صواريخ مضادة للسفن لمليشيا الحوثي كانت ستستهدف خليج عدن في 20 ينانير.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان: “كجزء من الجهود المستمرة لحماية حرية الملاحة ومنع الهجمات على السفن البحرية، في 20 يناير في حوالي الساعة 4:00 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية غارات جوية ضد صواريخ حوثية مضادة للسفن كان تستهدف خليج عدن وكانت مستعدة للانطلاق”.

وأضافت: “قررت القوات الأميركية أن الصواريخ تمثل تهديدًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، ثم ضربت الصاروخ ودمرته دفاعًا عن النفس”.

ولفتت القيادة المركزية الأميركية إلى أن هذا الإجراء “سيجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية”.

    المصدر :
  • وكالات

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