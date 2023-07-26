الأربعاء 8 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023 |
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الجيش الأميركي ينشر طائرات "أف 35" لحماية الملاحقة بمضيق هرمز

منذ 36 دقيقة
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أعلنت القيادة المركزي للجيش الأميركي اليوم، عن نشر طائرات “إف – 35” في مضيق هرمز وذلك من أجل تعزيز الأمن الإقليمي وحماية حرية الملاحة في المضيق.

وقالت القيادة في تغريدة على صفحتها في “تويتر”: “تم نشر طائرات إف-35 التابعة للقوات الجوية الأميركية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية للمساعدة في تعزيز الأمن الإقليمي وحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز”، كما نشرت مقطع فيديو يظهر الطائرات خلال عمليات الإقلاع.

 

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