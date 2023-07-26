الجيش الأميركي ينشر طائرات "أف 35" لحماية الملاحقة بمضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزي للجيش الأميركي اليوم، عن نشر طائرات “إف – 35” في مضيق هرمز وذلك من أجل تعزيز الأمن الإقليمي وحماية حرية الملاحة في المضيق.

وقالت القيادة في تغريدة على صفحتها في “تويتر”: “تم نشر طائرات إف-35 التابعة للقوات الجوية الأميركية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية للمساعدة في تعزيز الأمن الإقليمي وحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز”، كما نشرت مقطع فيديو يظهر الطائرات خلال عمليات الإقلاع.

تم نشر طائرات إف-35 التابعة للقوات الجوية الأمريكية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية للمساعدة في تعزيز الأمن الإقليمي وحماية حرية الملاحة في #مضيق_هرمز. #الاشخاص_الشراكة_الابتكار – #سويا_أقوى #PeoplePartnersInnovation – #StrongerTogether pic.twitter.com/MAI246C7NE — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) July 26, 2023