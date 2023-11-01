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الجيش الأوغندي: قضينا على قتلة السائح البريطاني وزوجته في شهر العسل

منذ 58 ثانية
الجيش الأوغندي

الجيش الأوغندي

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أعلن الجيش الأوغندي اليوم الأربعاء أنه قتل عددا من مقاتلي جماعة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية كانوا قد قتلوا زوجين يقضيان شهر العسل ومرشدهما بالرصاص في متنزه وطني الشهر الماضي.

ونصب مسلحون من جماعة “القوات الديمقراطية المتحالفة”، وهي جماعة متمردة، كمينا لديفيد وسيليا بارلو ومرشدهما الأوغندي إريك أياي في حديقة الملكة إليزابيث الوطنية بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونجو الديمقراطية في 17 أكتوبر تشرين الأول.

وسيليا بارلو من جنوب أفريقيا وزوجها بريطاني.

وقال نائب المتحدث باسم الجيش الأوغندي ديو أكيكي “تم أخيرا القبض على إرهابيي القوات الديمقراطية المتحالفة الذين كنا نتعقبهم منذ الهجوم على السائحين، وقُتل عدد منهم الليلة الماضية عند بحيرة إدوارد”.

وأضاف “العملية لا تزال مستمرة للقضاء على كافة المجموعات المنبثقة عن القوات المتحالفة الديمقراطية”، دون أن يذكر تفاصيل عن أعداد القتلى.

وبدأت القوات المتحالفة الديمقراطية حركة معارضة للحكومة الأوغندية في أوائل التسعينيات. وبعد أن هزمها الجيش، فرت إلى الكونجو وعملت بأنشطة تهريب الأخشاب والذهب والمنتجات الزراعية.

وأعلنت الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية قبل أربع سنوات.

    المصدر :
  • رويترز

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