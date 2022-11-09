الجيش الأوكراني: بيلاروسيا قدمت أراضيها ومجالها الجوي لخدمة روسيا

في محاولة للدفاع عن اراضيها تلجأ القوات الاوكرانية للقتال بكامل قوتها وتستمر بالتقدم لاستعادة اراضيها، هذا ويحاول الجيش الروسي بسط سيطرته الكاملة على المناطق الأوكرانية وضرب مواقع تمركز قوات كييف، وكذلك في حشد الدعم المادي والعسكري الغربي ضد القوات الروسية.

وفي آخر التطورات الميدانية، قال الجيش الأوكراني إن بيلاروسيا قدمت أراضيها ومجالها الجوي لخدمة القوات الروسية، مؤكداً أن جيش بيلاروسيا نشر وحدات من مشغلي الطائرات بدون طيار على الحدود.

كما أكد الجيش الأوكراني أن الدفاع الجوي أسقط 9 طائرات مسيرة هجومية روسية، مضيفاً: “نفذنا 18 غارة جوية استهدفت مواقع عسكرية وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات”.

هذا وصرح رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للدفاع والأمن فيكتور بونداريف، بأن الشروط التي طرحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للمفاوضات مع روسيا “سخيفة”.

وشدد بونداريف في قناته على “تليغرام” على أن عودة مناطق دونباس وخيرسون وزابوروجيا إلى روسيا هي استعادة لوحدة أراضيها، لأن هذه الأراضي روسية في الأصل ولم يتم عزلها بشكل غير قانوني إلا في التسعينيات.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس بلدية عينته روسيا في بلدة سنيهوريفكا شرقي مدينة ميكولايف الجنوبية قوله، أمس الثلاثاء 8\11\2022، إن السكان شاهدوا الدبابات، وإن القتال العنيف مستمر.

وقال نائب رئيس الإدارة الروسية في منطقة خيرسون على تطبيق “تليغرام”، إن القوات الأوكرانية حاولت التقدم على ثلاث جبهات، منها سنيهوريفكا.

كما أشار الحاكم الأوكراني لمنطقة ميكولايف إلى أن القوات الأوكرانية طردت بالفعل القوات الروسية من المنطقة.

ولم يتسن التحقق من تقارير القتال، ولم ترد أنباء رسمية عن الوضع في المدينة من مسؤولين عسكريين في أوكرانيا أو روسيا.