الجيش الأوكراني: روسيا استهدفت كييف بالطائرات المسيرة

أفاد الجيش الأوكراني، اليوم الأحد 11 فبراير/شباط، أن روسيا شنت هجمات بطائرات مسيرة خلال الليل على العاصمة كييف وجنوب البلاد مما أدى إلى إصابة مدني واحد على الأقل وإلحاق أضرار بخط لأنابيب الغاز ومبان سكنية في منطقة ميكولايف الساحلية.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق المراسلة تيليجرام أن أنظمتها الجوية دمرت 40 من بين 45 طائرة مسيرة من طراز شاهد أطلقتها روسيا خلال الليل.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو على تيليجرام “استمر التأهب الجوي في العاصمة لمدة ساعتين تقريبا”.

وأضاف أنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة التي أطلقت فوق كييف عند اقترابها من المدينة. ووفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو دمار في العاصمة أو بالقرب منها.

وقالت القيادة العسكرية الجنوبية في أوكرانيا إن أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها تصدت للهجمات على مدى أكثر من خمس ساعات ودمرت 26 طائرة مسيرة من طراز شاهد أطلقتها روسيا فوق عدة مناطق جنوبية لا سيما فوق منطقة ميكولايف بالقرب من البحر الأسود.

وقال الجيش إن مدنيا واحدا على الأقل أصيب في الهجوم على جنوب أوكرانيا.