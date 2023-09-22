الجيش الأوكراني: نجحنا في ضرب مقر البحرية الروسية

قال الجيش الأوكراني الجمعة إن قواته قصفت “بنجاح” مقر البحرية الروسية في البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول بالقرم.

ولم يقدم المزيد من التفاصيل، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن جنديا فقد بعد الهجوم وإن الدفاعات الجوية أسقطت خمسة صواريخ.

وفي وقت سابق أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة 22\9\2023، في ختام زيارة للولايات المتحدة أن أوكرانيا والولايات المتحدة اتفقتا على بدء إنتاج مشترك للأسلحة في خطوة ستمكن كييف من البدء في إنتاج أنظمة دفاع جوي.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي للأوكرانيين إن الاتفاق طويل الأجل سيوفر فرص عمل وقاعدة صناعية جديدة في أوكرانيا التي عصفت الحرب والغزو الروسي باقتصادها.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة صباح اليوم الجمعة 22\9\2023 “كانت زيارة مهمة جدا لواشنطن.. نتائجها مهمة للغاية”.

وأضاف “سنعمل معا حتى تنتج أوكرانيا الأسلحة اللازمة بالتعاون مع الولايات المتحدة. الإنتاج المشترك في (قطاع) الدفاع مع الولايات المتحدة شيء تاريخي”.