الجمعة 7 ربيع الأول 1445 ﻫ - 22 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الأوكراني: نجحنا في ضرب مقر البحرية الروسية

منذ 34 دقيقة
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

A A A
طباعة المقال

قال الجيش الأوكراني الجمعة إن قواته قصفت “بنجاح” مقر البحرية الروسية في البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول بالقرم.

ولم يقدم المزيد من التفاصيل، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن جنديا فقد بعد الهجوم وإن الدفاعات الجوية أسقطت خمسة صواريخ.

وفي وقت سابق أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة 22\9\2023، في ختام زيارة للولايات المتحدة أن أوكرانيا والولايات المتحدة اتفقتا على بدء إنتاج مشترك للأسلحة في خطوة ستمكن كييف من البدء في إنتاج أنظمة دفاع جوي.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي للأوكرانيين إن الاتفاق طويل الأجل سيوفر فرص عمل وقاعدة صناعية جديدة في أوكرانيا التي عصفت الحرب والغزو الروسي باقتصادها.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة صباح اليوم الجمعة 22\9\2023 “كانت زيارة مهمة جدا لواشنطن.. نتائجها مهمة للغاية”.

وأضاف “سنعمل معا حتى تنتج أوكرانيا الأسلحة اللازمة بالتعاون مع الولايات المتحدة. الإنتاج المشترك في (قطاع) الدفاع مع الولايات المتحدة شيء تاريخي”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بلومبرغ: روسيا تخطط لزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي خلال 2024
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو
وزير خارجية المجر سيلتقي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة
مؤشرات بورصات الخليج
هبوط مؤشر دبي وارتفاع طفيف لمؤشر أبوظبي

الأكثر قراءة

الفنان وديع الشيخ ووالده نادر الشيخ
تفاصيل صادمة عن مقتل والد "وديع الشيخ".. من أطلق النار!؟
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
توقعات جديدة للعالم الهولندي تثير الجدل.. "زلزال أقوى قادم"!
الحدود اللبنانية السورية
مخطّط أكثر من خطير لتفجير لبنان.. كاهن يُهرّب والأهالي متواطئون!