الجيش الأوكراني يقول إنه هاجم قاعدة جوية روسية في القرم

قال الجيش الأوكراني الخميس إن قواته شنت هجوما على قاعدة ساكي الجوية في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا خلال الليل، مؤكدا بذلك الهجوم الذي أبلغ عنه مصدر بالمخابرات في وقت سابق.

وأوضح الجيش على تيليغرام أن “قوات الدفاع الأوكرانية شنت هجوما مشتركا على قاعدة جوية عسكرية قرب مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا”.

وقال مصدر المخابرات لرويترز إن الهجوم ألحق “أضرارا جسيمة” بمعدات بالقاعدة، فيما لم تعلق روسيا بعد على التقارير.

هذا وكان الجيش الروسي قد قال في وقت سابق من اليوم إنه دمر 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود، لكنه لم يذكر تفاصيل عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.