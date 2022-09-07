الأربعاء 11 صفر 1444 ﻫ - 7 سبتمبر 2022 |
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الجيش الأوكراني يواصل تحقيق الانتصارات في الجنوب

منذ ساعة واحدة
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

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نقلت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية عن الجيش الأوكراني زعمه أن قواته تواصل تحرير القرى وأنها نجحت في إخراج الروس بينما تواصل الهجوم المضاد على القوات الروسية في جنوب البلاد.

ووفقا للمجلة الأمريكية، ذكرت ناتاليا هومينيوك، المتحدثة باسم القيادة الجنوبية لأوكرانيا، ما وصفته بأنه ”انتصارات مبكرة“ في جهود الجيش لاستعادة الأجزاء الجنوبية من البلاد التي استولت عليها روسيا. وكان الهجوم المضاد الأوكراني، والذي انطلق الأسبوع الماضي، ركز على مدينة خيرسون والبلديات المحيطة بها في منطقتها الإدارية.

ونقلت ”نيوزويك“ عن هومينيوك قولها إن القوات الأوكرانية استعادت العديد من ”المستوطنات“ في منطقة خيرسون، قائلة إن الجيش يقوم بإزالة الألغام من هذه المناطق، وإن هناك تفاصيل إضافية قادمة.

وأضافت هومينيوك ”الوضع في الجنوب صعب، لكن قواتنا تسيطر. نواصل معارك التمركز، ونعزز ونحسن موقعنا على طول خط الجبهة. نواصل اتخاذ الإجراءات لتدمير قوات العدو وقدراته، ولا سيما اللوجستية.“

وقالت المجلة الأمريكية إنه من المتوقع أن تلعب السيطرة على مدينة خيرسون والمنطقة المحيطة بها دورًا رئيسًا في تجاه الحرب، إذ تأمل أوكرانيا في أن استعادة المنطقة ستمنحها موطئ قدم في الأرض التي شهدت تقدمًا روسيًّا في الأيام الأولى من الغزو.

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