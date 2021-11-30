الجيش الإثيوبي يقصف سد تيكيزي شمالي البلاد

اتهمت جبهة تحرير تيغراي الشعبية، اليوم الثلاثاء، الجيش الإثيوبي بقصف سد تيكيزي شمالي البلاد، في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء إنه المجموعة المتمردة “هزمت” ويجب أن تستسلم.

وقال المتحدث باسم الجبهة، جيتشاو رضا، في تغريدة إن القوات الحكومية قصفت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، سد تيكيزي الكهرومائي في شمال البلاد.

وأضاف أن حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، التي وصفها بـ”النظام المحتضر” ستفعل ما في وسعها لتدمير أي شيء يفيد شعب تيغراي، وهو أمر أصبح في غاية الوضوح، على حد تعبيره.

يأتي ذلك في وقت يحتدم فيه القتال بين قوات جبهة تيغراي والجيش الإثيوبي، حيث أعلن أحمد قيادته للعمليات العسكرية من الميدان، وسط دعوات دولية بوقف فوري لإطلاق النيران.

في وقت سابق من اليوم، طالب رئيس الوزراء، مقاتلي الجبهة والمجموعات المتحالفة معها بالاستسلام الفوري، مؤكدا “انتهاء الحرب” وانتصار الحكومة الإثيوبية بعد تفوق قواتها في المنطقة الشرقية.

يدور الصراع بين الطرفين منذ أكثر من عام، بعدما اتهمت أديس أبابا الجبهة، بالهجوم على معسكرات للجيش الوطني وسرقة معداته، فيما اتهمت قيادة تيغراي الحكومة، بمحاولة الاستئثار بالسلطة.

اتسعت دائرة الحرب في الأشهر القليلة الماضية، وأجرت الجبهة تحالفات سياسية وعسكرية مع فصائل إثيوبية، وبدأت هجوما مضادا حررت خلاله أراضي الإقليم التي خسرتها واحتلت مناطق أخرى في زحفها نحو العاصمة.

في أعقاب ذلك، أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ واستدعت الضباط والجنود المتقاعدين، وطالبت سكان أديس أبابا بحمل السلاح لحماية ممتلكاتهم. ناشدت بلدان عدة رعاياها بمغادرة إثيوبيا على الفور.