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الجيش الإسرائيلي: إسقاط طائرة مسيّرة عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية

منذ ساعة واحدة
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية

الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية

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قال المتحدّث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدةٍ على حسابه في “تويتر”: “أسقطت قوات جيش الدفاع مسيرة درون اجتازت إلى الأراضي الإسرائيلية من جهة لبنان في منطقة بلدة زرعيت بعد أن تم رصدها ومتابعتها من قبل وحدة المراقبة طيلة الحادث”.

وأضاف: “سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل”.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن مصادر أمنية بأن “الطائرة المسيّرة التي أسقطها الجيش تابعة لحزب الله.

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