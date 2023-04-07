الجيش الإسرائيلي: إسقاط طائرة مسيّرة عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية

قال المتحدّث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدةٍ على حسابه في “تويتر”: “أسقطت قوات جيش الدفاع مسيرة درون اجتازت إلى الأراضي الإسرائيلية من جهة لبنان في منطقة بلدة زرعيت بعد أن تم رصدها ومتابعتها من قبل وحدة المراقبة طيلة الحادث”.

وأضاف: “سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل”.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن مصادر أمنية بأن “الطائرة المسيّرة التي أسقطها الجيش تابعة لحزب الله.

أسقطت قوات جيش الدفاع مسيرة درون اجتازت الى الأراضي الإسرائيلية من جهة لبنان في منطقة بلدة زرعيت بعد ان تم رصدها ومتابعتها من قبل وحدة المراقبة طيلة الحادث.

سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل pic.twitter.com/fCK2nyi7f0 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 7, 2023