الجيش الإسرائيلي: إطلاق الصواريخ من غزة هي الأعلى ولم نشهدها من قبل

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الدولة العبرية تواجه إطلاق صواريخ على أراضيها بوتيرة هي الأعلى ولم تشهدها من قبل.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر منذ مساء الإثنين الماضي نحو 3 آلاف صاروخ على إسرائيل.

وقال قائد قيادة الجبهة الداخلية أوري جوردين في لقاء مع صحفيين إن وتيرة إطلاق النار هذه تجاوزت تلك التي شهدها تصعيد في 2019 وحرب العام 2006 ضد حزب الله اللبناني.

وقالت إذاعة ريشت كان العبرية أن 3 آلاف صاروخ تم إطلاقهم من غزة منذ يوم الاثنين الماضي، وأن رؤساء المجالس المحلية بغلاف غزة طالبوا وزير الجيش بيني غانتس بمواصلة العملية قدر الإمكان.