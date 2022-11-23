الجيش الإسرائيلي: انفجار بالقرب من محطة حافلات في القدس ووقوع إصابات

قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن انفجارا وقع بالقرب من محطة حافلات عند مدخل القدس أدى إلى إصابة سبعة أشخاص على الأقل الأربعاء.

وقالت إذاعة الجيش الاسرائيلي إن الانفجار وقع نتيجة عبوة ناسفة زرعت في المكان، لكن الشرطة لم تؤكد التقرير وقالت إن التحقيقات مستمرة.

وذكرت خدمة الإسعاف أنه لم ترد تقارير فورية عن وفيات، لكن اثنين على الأقل من الجرحى أصيبا بجروح خطيرة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حطاما متناثرا في موقع الانفجار، الذي طوّقته خدمات الطوارئ.

وذكر بيان للشرطة الإسرائيلية أن انفجارين وقعا قرب محطتي حافلات في القدس بفارق زمني 30 دقيقة الأربعاء وأنه يشتبه بأنهما هجوم فلسطيني

وجاء الانفجار بعد أشهر من التوتر في الضفة الغربية المحتلة بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي حملة أمنية في أعقاب سلسلة من الهجمات القاتلة في إسرائيل.