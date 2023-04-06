الجمعة 15 رمضان 1444 ﻫ - 7 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الإسرائيلي: بدأنا مهاجمة قطاع غزة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 7 - أبريل - 2023 1:21 صباحًا
آثار القصف الإسرائيلي على غزة

آثار القصف الإسرائيلي على غزة (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش الإسرائيلي منتصف ليل الخميس- الجمعة عن البدء في مهاجمة قطاع غزة، فيما أفادت مصادر صحفية عن سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة من القطاع الآن.

وقال شاهد من رويترز إن دوي انفجارات سُمع في قطاع غزة بعد منتصف الليل بقليل مع تحليق طائرات حربية في سماء القطاع بعد قليل من توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برد قوي على الصواريخ التي أُطلقت تجاه إسرائيل في وقت متأخر اليوم الخميس.

كما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية صاروخ أرض جو تجاه طيران الاحتلال في سماء القطاع.

وقال شهود عيان إن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على عدد من الأهداف، بينها أرض زراعية شمالي القطاع، وموقع عسكري يتبع لفصائل فلسطينية بمدينة غزة.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية على الفور عن وقوع إصابات جراء القصف.

    المزيد من أخبار العالم

    فرنسا
    فرنسا تطرح أول مناقصة أوروبية لشراء لقاحات لأنفلونزا الطيور
    آثار العاصفة القوية في كندا
    في كندا.. عاصفة قوية تقطع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص
    خريطة إثيوبيا
    إثيوبيا تفكك قوات الأقاليم لدمجها في "الجيش الوطني"

    الأكثر قراءة

    إطلاق صواريخ- أرشيفية
    إسرائيل تكشف هوية الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ من لبنان
    عقوبات أميركية على روسيا
    مفاجأة عن اللبنانيين المعاقبين تيدي وريمون رحمة!
    طوني نمر
    خبير جيولوجيّ للّبنانيّين: علينا التعايش مع فكرة الزلازل