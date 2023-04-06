الجيش الإسرائيلي: بدأنا مهاجمة قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي منتصف ليل الخميس- الجمعة عن البدء في مهاجمة قطاع غزة، فيما أفادت مصادر صحفية عن سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة من القطاع الآن.

وقال شاهد من رويترز إن دوي انفجارات سُمع في قطاع غزة بعد منتصف الليل بقليل مع تحليق طائرات حربية في سماء القطاع بعد قليل من توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برد قوي على الصواريخ التي أُطلقت تجاه إسرائيل في وقت متأخر اليوم الخميس.

كما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية صاروخ أرض جو تجاه طيران الاحتلال في سماء القطاع.

وقال شهود عيان إن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على عدد من الأهداف، بينها أرض زراعية شمالي القطاع، وموقع عسكري يتبع لفصائل فلسطينية بمدينة غزة.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية على الفور عن وقوع إصابات جراء القصف.