الخميس 27 ربيع الأول 1445 ﻫ - 12 أكتوبر 2023 |
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الجيش الإسرائيلي: ثقة الناس بنا انكسرت

منذ 20 دقيقة
الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى التأهب في غلاف غزة

الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى التأهب في غلاف غزة

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فيما دخل الصراع العنيف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية يومه السادس، وسط حصار مطبق على قطاع غزة، ألمح الجيش الإسرائيلي إلى قتال طويل.

وقال قائد قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، رافي ميلو، اليوم الخميس، “ندرك أن حماس دخلت في حرب طويلة، لمدة شهر على الأقل، ولذلك هي تدير إطلاق النيران بالوتيرة الحالية”.

كما أضاف قائلا “أدركنا منذ البداية أننا ندخل حرباً طويلة واستدعينا عشرات الوحدات، وأجلينا حتى الآن عشرات آلاف السكان من 24 بلدة في غلاف غزة إلى فنادق في أنحاء البلاد”.

ثقة الناس بنا انكسرت
أما عن الانتقادات التي واجهتها ولا تزال السلطات إثر الهجوم المباغت، فأقر أن ثقة الإسرائيليين بالجيش انكسرت.

وأكد أن هناك شعورا بفقدان الأمن الشخصي.

لا قرار بالتوغل براً
إلى ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي أنه يستعد للمرحلة القادمة من الحرب “وقتما تقرر الحكومة”.

وأوضح أن لا قرار حتى الآن بشأن أي توغل بري في غزة لكن قواته تستعد له.

كما شدد على أنه يركز على “استئصال” قيادة حماس، لافتا إلى أن مقاتلي الحركة الفلسطينيين ما زالوا يحاولون “التسلل” عبر البحر، وفق ما نقل تلفزيون “آي 24 نيوز”.

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