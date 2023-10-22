الأحد 7 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 22 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الإسرائيلي يقصف عن طريق الخطأ موقعا مصريا

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2023 7:08 مساءً
عناصر من الجيش الإسرائيلي على متن دبابة قرب غزة - رويترز

عناصر من الجيش الإسرائيلي على متن دبابة قرب غزة - رويترز

A A A
طباعة المقال

أفاد الجيش الإسرائيلي، الأحد، بأن دبابة تابعة له أطلقت النار عن طريق “الخطأ” على موقع مصري متاخم للحدود قرب منطقة كرم أبو سالم.

وذكر الجيش في بيان: “أطلقت دبابة لجيش الدفاع قبل قليل نيرانها من طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم”

وأشار البيان إلى أن الواقعة “قيد التحقيق ويتم درس تفاصيلها. الجيش يأسف لهذا الحادث”.

وفي وقت سابق، قال شهود إن انفجارا وقع وسمعوا أبواق سيارات إسعاف تدوي قرب معبر رفح بين مصر وقطاع غزة بعد ظهر الأحد بعد قليل من دخول قافلة مساعدات ثانية إلى المعبر من الجانب المصري.

ومنذ بدء الصراع في 7 أكتوبر بين إسرائيل والفلسطينيين، أدى القصف على جانب غزة من المعبر إلى تضرر طرق ومبان كان يجب إصلاحها قبل مرور أول قافلة من شاحنات المساعدات عبر رفح إلى القطاع، السبت.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مظاهرات ضد نتنياهو- رويترز
انتقادات داخلية حادة تطال نتنياهو.. "مدمر إسرائيل وقضاياه الشخصية هي التي تقوده"
من غزة (رويترز)
طوفان الأقصى
تحذير إسرائيلي جديد لسكان غزة مع دخول أول شحنة مساعدات للقطاع
مظاهرات في أوروبا دعما لغزة - أرشيفية
طوفان الأقصى
الآلاف يشاركون في مظاهرة مؤيد للفلسطينيين في البوسنة

الأكثر قراءة

طيران الشرق الأوسط
طيران "الشرق الأوسط" يُعلن جدول رحلات الثلاثاء
تظاهرة في مصر تضامناً مع غزة
طوفان الأقصى
فيديو.. متظاهرون في مصر يوجهون رسالة لـ حسن نصرالله!
نير بركات ونتنياهو
طوفان الأقصى
رسالة إسرائيلية من العيار الثقيل لإيران.. "سنمسح ملالي إيران" في هذه الحالة