احتجاجات الجنود تهدد بتوقف عمليات الجيش الإسرائيلي

حذر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي حكومته من الاقتراب من “كبح العمليات” بسبب غياب جنود الاحتياط الذين يحتجون على خطط “الإصلاح القضائي”، وفق ما أفادت تقارير إعلامية.

ونقلت “تايمز أوف إسرائيل” تقريرا إعلاميا أمريكيا تحدث عن أن هليفي قال إن عدد جنود الاحتياط الذين حضروا لخدمة الاحتياط هذا الشهر قد انخفض لدرجة أن الجيش على “وشك الإضرار بنطاق عمليات معينة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي يشعرون أيضا بالقلق من أن الاحتجاجات ضد جهود الحكومة لتقييد سلطة المحكمة العليا قد تنتشر من جنود الاحتياط إلى جنود بدوام كامل.

لكن متحدثا باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفى أن يكون هليفي أو غيره قد أبلغوا رئيس الوزراء بأن الاحتجاجات تشكل مثل هذا التهديد للقدرة العملياتية للجيش الإسرائيلي.

يأتي ذلك وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية وداخل صفوف الجيش الإسرائيلي على ما تسميه حكومة نتنياهو “الإصلاح القضائي”.

وأعلن عدد كبير من الجنود والضباط بينهم طيارون، رفضهم الالتحاق بخدمة الاحتياط احتجاجا على مضي الحكومة بالقانون.

ويرفض الجيش الإسرائيلي، نشر تفاصيل وإحصائيات حول عدد أو نسب الجنود المحتجين.