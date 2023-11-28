الجيش الإسرائيلي: لا اتفاق جديد مع حماس على طاولة المفاوضات

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري أنه لا يوجد الآن أي اتفاق جديد مع حركة حماس على طاولة المفاوضات.

وذكر هغاري في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، أن حركة حماس خرقت اتفاق الهدنة القائمة في غزة اليوم، لافتا إلى أن الجيش قام بالرد.

إصابة جنود إسرائيليين

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدة جنود بجروح طفيفة في إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة في موقعين بشمال غزة.

فيما أشار أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إلى وقوع “احتكاك ميداني” في شمال غزة، وقال إن مقاتلي الحركة “تعاملوا معه”.

وكانت حماس أكدت أمس الاثنين الاتفاق مع قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي بدأت يوم الجمعة الفائت وامتدت 4 أيام، ليومين إضافيين “بنفس الشروط السابقة”.

وقف نار مؤقت

أتى ذلك بعدما أفضى وقف النار المؤقت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع إلى إطلاق سراح 69 أسيراً لدى حماس، مقابل 150 فلسطينياً من النساء والأطفال القابعين منذ أشهر وسنوات في السجون الإسرائيلية.

كما أتاح المجال لدخول المزيد من شاحنات الإغاثة إلى القطاع المكتظ بالسكان.

فيما تجري حالياً لقاءات مصرية قطرية أميركية إسرائيلية مكثفة في الدوحة بهدف تمديد الهدنة لفترة أطول بعد، وتوسيع المفاوضات بشأن ملف الأسرى لتشمل رجالاً وعسكريين إسرائيليين أيضا، وفق ما أفادت مصادر مطلعة.