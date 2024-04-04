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الجيش الإسرائيلي: لا تغيير في توجيهات استعداد الجبهة الداخلية

منذ 5 دقائق
جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة

جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة

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قال الجيش الإسرائيلي (الخميس 4-4-2024) إنه لم يطرأ أي تغيير على التوجيهات المتعلقة باستعداد الجبهة الداخلية وسط مخاوف من تصعيد محتمل للعنف بعد مقتل قادة عسكريين إيرانيين في دمشق هذا الأسبوع وما تلاه من توعد بالانتقام.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في منشور على منصة إكس “ليست هناك حاجة لشراء مولدات كهربائية وجمع الطعام وسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي”.

وأضاف “كما فعلنا حتى اليوم، سنقوم على الفور بتحديث أي تغيير، في حالة حدوثه، بطريقة رسمية ومنظمة”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت أمس عن قيادة الجيش الإسرائيلي اتخذت قراراً برفع درجة التأهب مع التركيز على سلاح الجو.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن القرار يقضي بتعزيز منظومة الدفاعات الجوية في أنحاء إسرائيل كافة، وإنه جاء على خلفية الخشية من رد إيراني على مقتل مسؤولين عسكريين إيرانيين كبار في القصف الذي استهدف مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، واتهمت إيران وسوريا من جانبهما إسرائيل بتنفيذه.

وجاء الهجوم الذي أسفر عن مقتل قائدين و5 مستشارين عسكريين إيرانيين في مبنى القنصلية الإيرانية في حي المَزة بدمشق، في وقت تسرّع فيه إسرائيل حملة طويلة الأمد على إيران والجماعات المسلحة المتحالفة معها، بينما تعهد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي بالثأر.

    المصدر :
  • رويترز

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