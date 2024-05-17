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الجيش الإسرائيلي: مقاتلة تنفذ غارة في منطقة جنين بالضفة الغربية

منذ دقيقتين
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استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف مقاتلة حربية إسرئيلية منزل في مخيم جنين، وأقر الجيش بالغارة في المخيم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مراسل الجزيرة إن 5 فلسطينيين أصيبوا جراء القصف بالطائرة الحربية الإسرائيلية الذي استهدف حارة الدمج في مخيم جنين.

وأكد الجيش الإسرائيلي من جانبه تنفيذ غارة جوية “ضد هدف” في جنين قبل قليل.

وأشار المراسل إلى استشهاد إسلام خمايسي أحد قادة كتيبة جنين في القصف، وهو المتهم بتنفيذ عملية قبل أشهر قتل فيها مستوطن.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الغارة الجوية الإسرائيلية في مخيم جنين استهدفت خليفة كانت تستعد لتنفيذ عملية وشيكة.

أما وزارة الصحة فأكدت خبر الشهيد، وإصابة اثنين جراء القصف، لكن شهود العيان بحسب مراسل الجزيرة يتحدثون عن عدة إصابات في القصف الذي استهدف منزلا في المخيم.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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