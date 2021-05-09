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الجيش الإسرائيلي: مناورات هي الأكبر في تاريخنا تحاكي حرباً شاملة ضد “حزب الله” و”حماس”

9 - مايو - 2021
آلية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، صورة أرشيفية

آلية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، صورة أرشيفية

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يبدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إجراء أكبر مناورة في تاريخه، والتي تحاكي شهرا من حرب شاملة على جميع الجبهات من الشمال إلى الجنوب.

وأفادت “القناة 13” العبرية، بأن المناورة ستحاكي حربا شاملة ضد “حزب الله” وحركة “حماس”، مع إطلاق مكثف للصواريخ من جميع الساحات على الجبهة الداخلية.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن هذه المناورة مخطط لها مسبقا، وستستمر لمدة شهر واحد.

ولفتت إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي قرر عدم إلغاء أو تأجيل هذه المناورة على الرغم من التوترات في القدس والساحة الفلسطينية، مشيرة إلى أن حالة اليقظة والتأهب ستبقى كما هي تجنبا لأي سيناريو.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قالت أمس، إن “حزب الله” وضع عناصره بحالة استنفار وجهوزية تامة على طول الحدود الجنوبية، تزامنا مع مناورة إسرائيلية ضخمة تحاكي حربا معه.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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