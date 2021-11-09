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الجيش الإسرائيلي: نكثف الاستعدادات لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 9 - نوفمبر - 2021 3:42 مساءً
الجيش الاسرائيلي-ارشيفية

الجيش الاسرائيلي-ارشيفية

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قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إن تل أبيب “تكثف الاستعدادات لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية”.

وفي تصريح أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، أعلن كوخافي أن “الجيش الإسرائيلي يسرع من التخطيط العملياتي والاستعداد للتعامل مع إيران والتهديد النووي العسكري”، مبينا أن “الميزانية التي تمت الموافقة عليها تجعل من الممكن التعامل مع مجموعة متنوعة من التهديدات”.

وأكد كوخافي أن “إسرائيل تواجه تحديات أمنية عديدة على جبهات متعددة”، مضيفا: “في العام الماضي واصلنا العمل ضد أعدائنا في المهمات والعمليات السرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وسيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة التهديدات وسيرد بقوة على أي انتهاك للسيادة الإسرائيلية”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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