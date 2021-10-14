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الجيش الإسرائيلي: نواجه بيئة معقدة من التهديدات من جهة غزة ولبنان وسوريا وإيران

14 - أكتوبر - 2021
عناصر من الجيش الإسرائيلي - أرشيفية

عناصر من الجيش الإسرائيلي - أرشيفية

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أعلن الجيش الإسرائيلي أننا نواجه بيئة معقدة من التهديدات من جهة غزة ولبنان وسوريا وإيران.

في المقابل، قال مسؤول إسرائيلي كبير اليوم الخميس إن واشنطن أوضحت خلال محادثات جرت هذا الأسبوع معارضتها لقيام إسرائيل ببناء مستوطنات على أرض محتلة “يحتاجها” الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الجانب الأمريكي أثار القضية خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الذي اجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومسؤولين آخرين كبار في واشنطن، قال المسؤول الإسرائيلي للصحفيين “نعم”.

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