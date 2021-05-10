الجيش الإسرائيلي يبدأ تنفيذ هجمات قوية على قطاع غزة

قرر الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، البدء بهجمات على أهداف في قطاع غزة ، رداً على إطلاق صواريخ اتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

ونقلت محطات التلفزة الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي إن العملية قد تستمر عدة أيام.

وبدأ تحرك الجيش الإسرائيلي بعد جلسة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت محطات التلفزة الإسرائيلية إن “الكابينت” أعطى الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي لتنفيذ هجمات قوية في قطاع غزة.

وبالتزامن فقد أوعز نتنياهو إلى وزراء الحكومة الإسرائيلية بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية.

وجاءت الهجمات الجوية الإسرائيلية بالتزامن مع استمرار إطلاق صافرات الإنذار في جنوبي إسرائيل.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إنه تم رصد إطلاق أكثر من 40 صاروخا من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل في غضون أقل من ساعتين.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس عن تفعيل “وضع خاص” في الجبهة الداخلية على مدى من 0 إلى 80 كلم من حدود قطاع غزة لمدة 48 ساعة.

ونشر الجيش الإسرائيلي شريط فيديو عبارة عن تصوير جوي لإغارة طائرة على هدف في قطاع غزة.

وقال أفيخاي أدرعي ، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في بيان إن الفيديو يوثق استهداف خلية تضم ثلاثة من حماس كانت تهم بنشاطات هجومية في شمال قطاع غزة.