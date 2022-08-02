الجيش الإسرائيلي يتخذ إجراءات أمنية على حدود غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي،الثلاثاء، إجراءات أمنية في غلاف غزة عقب، اعتقاله الليلة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي في مخيم جنين، بالضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “بعد تقييم الوضع بسبب مخاوف من نيران القناصة والصواريخ المضادة من غزة، بعد اعتقال السعدي في الضفة، تم إغلاق الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من حدود قطاع غزة”.

وأضاف: “بالإضافة إلى ذلك، تقرر إغلاق شاطئ زكيم، ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت، وإغلاق معبر إيريز أمام حركة العمال”.

وعقب الإجراءات، نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صورة للطرق والمحاور المغلقة مع حدود غزة، وعلقت عليها: “الطرق والمحاور قرب حدود قطاع غزة مغلقة خشية الرد”.

ومن جانبها، قالت القناة 13 العبرية: “بسبب إغلاق الطرق في غلاف غزة، ستجرى الدراسات في كلية سابير قرب سديروت عبر الإنترنت، هناك مخاوف عالية وفورية من احتمال إطلاق صواريخ مضادة من غزة”.

واستشهد شاب فلسطيني متاُثرًا بإصابة حرجة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الإثنين، بعد اقتحامه لمخيم جنين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة خلال عملية اعتقال الشيخ بسام السعدي، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد وصوله إلى مستشفى جنين الحكومي.

في الأثناء، أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اعتقال القيادي في حركة الجهاد بسام السعدي من منزله في مخيم جنين.

وفي ذات السياق، أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي مساء الإثنين الاستنفار ورفع الجاهزية لدي مقاتليها بعد اعتقال القيادي بالحركة بسام السعدي في مخيم جنين.